Тирана, 24 января 2020, 15:26 — REGNUM Албанская полиция задержала группу беженцев из Ирака, которые нелегально пересекли греческо-албанскую границу. Они намеревались пройти через территорию страны, чтобы потом уехать в страны ЕС.
По данным телеканала Top, мигранты, которые чаще всего прибывают из лагерей беженцев в Греции в Албанию, чтобы въехать в Черногорию и Хорватию, а затем в страны ЕС.
В 2019 году в Албании было задержано более 10 000 мигрантов, что на 50 процентов больше, чем в 2018 году. 5 000 беженцев попросили убежища именно в Албании.