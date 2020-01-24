Осло, , 15:27 — REGNUM Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг сформировала новое правоцентристское правительство, об этом 24 января сообщает Associated Press.

Новое правительство было создано после того, как из него вышли представители правой Партии прогресса.

В новом правительстве свои посты сохранили семеро членов прежнего правительства, в том числе министр иностранных дел и министр обороны. Также появились и семеро новых политиков.

Напомним, Партия прогресса покинула коалицию 20 января, причиной подобного решения стало решение правительства вернуть в страну из Сирии жену боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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