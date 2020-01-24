Ташкент, , 15:21 — REGNUM Специальный антикоррупционный орган в Узбекистане предложил создать президент республики Шавкат Мирзиёев 24 января во время послания Олий Мажлису (парламенту).

По его словам, развитию Узбекистана препятствует коррупция, без искоренения которой невозможно создать благоприятный деловой и инвестиционной климат. «Ни одна сфера жизни нашего общества не будет развиваться», — сказал президент.

Он добавил, что коррупция наблюдается во многих сферах жизни страны. Поэтому в стране необходимо перейти от устранения последствий коррупции к ее раннему предупреждению.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что извинения государственного служащего в республике не избавят его от заслуженного наказания.

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