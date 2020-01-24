Москва, 24 января 2020, 15:21 — REGNUM Вашингтон решил дистанцироваться от Украины, когда рассекретил архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере. Об этом заявил 24 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», экс-руководитель пресс-службы ФСБ Александр Михайлов.
При этом Михайлов подчеркнул, что история, которая сегодня связана с рассекречиванием документов о Бандере и преданием их гласности, имеет чисто политическую основу. Смысл произошедшего, по словам эксперта, сводится к одному: американцы устали от украинского режима, и для того, чтобы каким-то образом дистанцироваться от Украины, они опубликовали все материалы.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере, рассекретило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».