Москва, , 15:21 — REGNUM Вашингтон решил дистанцироваться от Украины, когда рассекретил архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере. Об этом заявил 24 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале член Высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия», экс-руководитель пресс-службы ФСБ Александр Михайлов.

«Американцы ничего нового никому не открыли. Все злодеяния Бандеры и его сотрудничество с Гитлером были совершенно очевидны и доказаны. В 1945 году начался Нюрнбергский процесс, который закончился в 1946 году. ЦРУ было создано в 1947 году. Иными словами, ЦРУ никакого отношения к сбору этой информации не имело. По определению не могло иметь. Оно довольствовалось только теми материалами, которые были оглашены на Нюрнбергском процессе», — сказал Михайлов.

При этом Михайлов подчеркнул, что история, которая сегодня связана с рассекречиванием документов о Бандере и преданием их гласности, имеет чисто политическую основу. Смысл произошедшего, по словам эксперта, сводится к одному: американцы устали от украинского режима, и для того, чтобы каким-то образом дистанцироваться от Украины, они опубликовали все материалы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере, рассекретило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».