Душанбе, , 15:19 — REGNUM Президент Таджикистана продолжает кадровые перестановки в правительстве Таджикистана. Новым министром образования страны Эмомали Рахмонназначил ректора Таджикского национального университета Махмадюсуфа Имомова. Об этом сегодня, 24 января, сообщает «Азия-Плюс».

Прежний глава образовательного ведомства страныНуриддин Саид, возглавлявший минобразования последние восемь лет, тем временем назначен на должность председателя Комитета по телерадиовещанию при правительстве Таджикистана.

Напомним, что также сегодня сменились главы министерства экономического развития и министерства культуры страны.