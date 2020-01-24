Душанбе, , 15:07 — REGNUM Таджикистан занял 153-е место из 180 стран и повторил свой показатель 2018 года по итогам опубликованного международным антикоррупционным движением Transparency International (TI) Индекса восприятия коррупции (CPI) за 2019 год.

На одной позиции с Таджикистаном, набрав по 25 баллов, расположились Узбекистан, Камерун, Центрально-Африканская республика и Коморские острова. По 87 баллов набрали Новая Зеландия и Дания, тем самым заняв лидирующие позиции рейтинга. А вот в «хвосте» списка оказались Сомали, Южный Судан и Сирия с оценками 9, 12, 13 соответственно.

В 2020 году эксперты TI протестировали 180 стран мира на восприятие коррупции в государственном секторе. Для формирования рейтинга, где 0 — это высокий уровень коррупции, а 100 — низкий, они провели 13 видов опросов бизнесменов, учли экспертные оценки.

В качестве основной темы исследования в 2020 году были выбраны политическая прозрачность, связь между политикой, деньгами и коррупцией, в том числе влияние правил финансирования избирательных кампаний на политическую власть и выборы.