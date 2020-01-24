Бишкек, , 14:53 — REGNUM Совет безопасности Киргизии рекомендует правительству уволить директора госинспекции по экологической и технической безопасности Джолдошбека Джунушева. Об этом на пресс-конференции сегодня, 24 января, заявил секретарь совбеза Дамир Сагынбаев.

По его словам, такое решение принято в связи с тем, что глава инспекции уволил шестерых своих подчиненных только спустя месяц после того, как их арестовали за вымогательство крупных денежных сумме у бизнесменов.

Также Сагынбаев сообщил о том, что совет безопасности республики рекомендует президенту и правительству вынести строгие выговоры председателю соцфонда, главе госкомитета промышленности и двум его заместителям.

Всего же совбез советует наказать 30 руководителей государственных органов за то, что они выполняли поручения совета безопасности сугубо формально. Предлагается, что власти страны объявят им выговоры, уточнил он.

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