Вашингтон, , 14:58 — REGNUM Ежегодное подписание нового соглашения о финансировании пребывания военных США в Южной Кореи приводит к структурной нестабильности. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на интервью с бывшим командующим объединёнными войсками американским генералом Винсентом Бруксом.

По мнению генерала, соглашение должно заключаться на срок от трёх до пяти лет.

«Нам приходится заново нанимать на работу гражданских лиц Южной Кореи, включая тех, кто занимается строительством военных объектов, — отметил генерал Брукс. — Однолетним соглашением мы не можем гарантировать им стабильный заработок».

Бывший командующий объединёнными войсками добавил, что в 2019 году именно США настояли на подписании соглашения сроком на один год, а также выразил надежду на то, что подписание однолетних контрактов останется в прошлом.

Напомним, что официальные лица США также предупредили, что в случае не подписания нового соглашения около 9000 южнокорейских специалистов, работающих на американских базах в Южной Корее, могут быть временно уволены.

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