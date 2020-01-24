, 14:52 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «Румыния оккупировала Буковину», сейчас находится в Румынии «в центре внимания и на всех центральных полосах СМИ», заявила 24 января работающая в этой стране украинский журналист Марианна Присяжнюк.

По ее словам, заявление посла Украины о том, что это «ошибки перевода» и вообще «послание украинцам о единстве», ситуацию совершенно не успокоило.

«Может и так, но какая разница, как говорится… Румыния — непростая, да. Очень. И, «какая разница» не прокатит. Перекрутили? Естественно, выжали в новость самый яд. Так и делается в новостях, на то они и новости. Надо же было предусмотреть», — комментирует Присяжнюк.

К слову, отмечает она, предыдущего президента Украины Порошенко в Румынии «просто обожали» и за последние 5 лет отношения стран медленно, но уверенно развивались.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Бухарест потребовал от Киева разъяснить слова Зеленского об «оккупации Северной Буковины», сказанные во время празднования Дня соборности Украины.

Посол Украины принес извинения и заявил, что скандал является результатом неправильного перевода речи Зеленского и «необоснованных интерпретаций».