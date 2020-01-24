Чебоксары, , 15:04 — REGNUM Инцидент, когда глава Чувашии Михаил Игнатьев фактически заставил сотрудника МЧС принять ключи от новой пожарной машины в прыжке, в пресс-службе руководителя республики назвали снисходительно «дружеской пикировкой».

Пресс-секретарь главы региона Олег Сидоров пояснил, что Игнатьев и сотрудник МЧС знакомы друг с другом, причём это всё произошло в радостной атмосфере — вручали ключи от новых машин.

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«Это была дружеская пикировка. Это было не издевательски, смешно. Все потом поулыбались», — цитирует представителя пресс-службы «Интерфакс-Поволжье». Между тем Сидоров выразил сожаление, что улыбки присутствующих не попали в видеозапись.

Также он добавил, что Игнатьев высоко поднял руку не для того, чтобы поиздеваться, а с целью продемонстрировать ключи всем собравшимся.

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Несмотря на обстановку дружелюбия и всеобщего веселья, о которой говорит Сидоров, ни пользователи социальных сетей, где с космической скоростью распространяется видеозапись, ни политики не оценили должным образом весь «юмор» ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев («Справедливая Россия») отметил, что это как раз тот случай, когда уместно сказать «без комментариев».

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Член ОНФ (Общероссийского народного фронта) в Чувашии, лидер республиканского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов разочарованно сообщил, что посмотрел видео и расстроился.

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Руководитель фракции КПРФ в Чебоксарском горсобрании Дмитрий Евсеев ожидает, что Чувашию вновь ожидает федеральный скандал после недавнего случая на дне печати, когда Игнатьев призвал «мочить» журналистов. Потом, правда, извинился, с оговоркой, что его слова «передёрнули и переиначили».

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