София, , 14:56 — REGNUM Российские дипломаты, которых в Болгарии считают замешанными в шпионском скандале, могут быть признаны болгарскими властями персонами нон-грата. Об этом 24 января на брифинге рассказала вице-премьер и министр иностранных дел страны Екатерина Захариева, который транслировал телеканал «Нова ТВ».

«Мы предпримем действия, которые должны предпринять, вероятнее всего, замешанные в шпионском скандале дипломатические работники будут объявлены персонами нон грата», — заявила Захариева.

Также она рассказала, что посол России в Болгарии будет приглашен на встречу в МИД Болгарии в течение сегодняшнего дня.

Кроме этого, глава болгарского МИД отметила, что прокуратурой были направлены письма по двум российским дипломатам, на которых собраны доказательства совершенного ими преступления, и в настоящее время данные письма рассматривает компетентная дирекция болгарского МИД.

Отметим, ранее болгарская прокуратура сообщила о начале расследования в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже. В свою очередь, позднее в СМИ появилось сообщение посла России в Софии Анатолия Макарова о том, что официально российская сторона не получала никакой информации об указанных обвинениях.