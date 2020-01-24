Ташкент, , 14:46 — REGNUM В 2020 году в международном масштабе будет широко отмечаться 75-летие Победы, мы по праву гордимся огромным вкладом, который наш мужественный и благородный народ внес в эту Великую победу, сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед парламентом.

«В общей сложности более 1,5 миллиона сыновей и дочерей Узбекистана сражались за мир и свободу в этой кровавой войне, каждый третий из них не вернулся домой, к своим родным и близким. Наш народ никогда не забудет их подвиг, а также самоотверженность тех, кто трудился в тылу», сказал он.

Наш долг, отметил президент, чествовать ветеранов войны и труда не только в праздники, но и на постоянной основе, всегда заботиться о них, их здоровье и благополучии.

«В нынешнем году внимание к этому вопросу будет еще больше усилено. В частности, мы создадим условия для того, чтобы ветераны смогли укрепить свое здоровье в лучших санаториях страны», подчеркнул глава Узбекистана.

Он указал, что проводится масштабная работа «по увековечению героизма и стойкости нашего народа в годы войны посредством искусства кино, театра, в художественно-публицистических произведениях, а также организации научных исследований, доведения до общественности, особенно до молодежи, непреходящего значения великого подвига наших отцов и дедов».

В частности, указал он, в Алмазарском районе Ташкента строится новый «Парк Победы».

«Мы должны организовать всестороннюю, на самом высоком уровне, подготовку к празднованию Дня памяти и почестей — 75-летию Великой Победы», сказал Мирзиёев.