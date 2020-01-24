Анкара, , 14:51 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган предостерег от «расползания хаоса» в Ливии, если не будет заключено соглашение о мире. Об этом 24 января он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Встреча прошла в университете Стамбула, где стороны открывали германо-турецкий университет.

«Если спокойствие не будет установлено как можно скорее, атмосфера хаоса в Ливии захлестнет весь средиземноморский бассейн», — отметил Эрдоган.

Эрдоган по-прежнему обвиняет в сложившейся ситуации в Ливии командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара, поддерживая Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи.

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