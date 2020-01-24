Ташкент, , 14:33 — REGNUM Пока в борьбу с коррупцией не будут вовлечены все слои населения, лучшие специалисты, пока все наше общество не будет, образно говоря, привито «вакциной честности», мы не сможем достичь поставленных целей, сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«От устранения последствий коррупции мы должны перейти к ее раннему предупреждению», подчеркнул он.

Он обратился к парламентариям: Как вы смотрите на предложение создать в целях организации системного исполнения данных задач отдельный антикоррупционный орган, подотчетный парламенту и президенту?

«В связи с этим Администрации президента совместно с комитетами палат Олий Мажлиса (парламента) поручается в трехмесячный срок разработать соответствующий указ президента», сказал Мирзиёев.