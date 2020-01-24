Ташкент, , 14:26 — REGNUM В Узбекистане банковская система отстает на 10−15 лет от современных требований по развитию цифровых технологий, внедрению новых банковских продуктов и программного обеспечения, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед парламентом.

«Начиная с 2020 года в каждом банке будет реализована масштабная программа трансформации», — сказал президент.

По его словам, в центре внимания будет находиться повышение капитальной, ресурсной базы и доходности банков.

Кроме того, отметил президент, в банковской системе следует наладить деятельность «фабрики проектов», направленную на поддержку предпринимателей.

«Наши банки должны выходить на международные финансовые рынки, привлекать доступные и долгосрочные ресурсы. Целесообразен выпуск в текущем году «евробондов» Национальным банком и «Ипотекабанком», — считает Мирзиёев.

Он проинформировал членов парламента, что «банки с государственной долей будут поэтапно реализованы стратегическим инвесторам».

«Главная цель реформ в банковской сфере — научить коммерческие банки клиентоориентированной работе. В целях подготовки современных кадров Банковско-финансовая академия будет полностью реорганизована совместно с зарубежными специалистами.

Для внедрения в государственных банках современной банковской практики и менеджмента, новых банковских услуг, на руководящие должности начато привлечение квалифицированных специалистов ведущих иностранных финансовых институтов. Работа в этом направлении будет продолжена», — сообщил глава Узбекистана.

Он также подчеркнул, что следует в корне обновить программное обеспечение банков путем широкого внедрения современных информационных технологий.

«До 1 июля текущего года необходимо полностью запустить информационную систему «кредитных историй». Важно формировать доверие населения к банковской системе и не допускать вмешательства в деятельность банков со стороны», — подчеркнул президент.