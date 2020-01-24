Джакарта, , 14:21 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал министерство здравоохранения усилить меры для предотвращения потенциального проникновении коронавируса в страну, сообщает Kompas.

«Я поручил провести подробный мониторинг», — заявил глава государства в президентском дворце в Джакарте.

По его словам, международные аэропорты предупреждены. Любой, кто приезжает в Индонезию и подозревается в заражении коронавирусом осматривается в первую очередь.

Джоко Видодо заявил, что не получал сообщений о гражданах Индонезии, которые были бы заражены смертельным вирусом, и надеется, что в будущем вирус не проникнет на территорию Индонезии.

В настоящее время министерство здравоохранения Индонезии ужесточило въезд в страну.

Напомним, по крайней мере три страны в Юго-Восточной Азии объявили о положительных случаях заражения коронавирусом, а именно Вьетнам, Сингапур и Таиланд.

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