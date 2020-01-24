Москва, , 14:21 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин проведет заседание межпарламентской комиссии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В понедельник, 27 января , состоится рабочий визит Вячеслава Володина в Исламскую Республику Иран, в рамках которого он проведет второе заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием Исламского Совета Ирана. Планируется встреча со спикером парламента Али Ардаширом Лариджани.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, первое заседание комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Меджлисом Ирана под руководством Володина и Лариджани прошло 6 сентября 2018 года в Волгограде.