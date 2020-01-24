Москва, , 14:18 — REGNUM На сегодняшний день правительственным войскам в Сирии удалось установить контроль над значительной частью границы с Ираком и Турцией. Об этом сегодня, 24 января, на встрече со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глава МИД РФ подчеркнул, что территория, которую контролируют террористы, сокращается.

«Улучшается ситуация на земле. Сирийское правительство восстановило контроль над значительной частью границы с Ираком и Турцией», — сказал глава российского внешнеполитического ведовства.

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При этом Лавров отметил продолжающуюся работу «по преодолению остатков террористических группировок как в зоне Идлиба, так и на северо-востоке Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 января правительственные войска Сирии подверглись нападению со стороны боевиков в провинции Идлиб. Террористы применили «баллономёты» и реактивные системы залпового огня. Боевикам удалось выбить подразделения сирийских войск с занимаемых позиций. Ещё одна атака была совершена на направлении Маар-Шмарин — Крати двумя отрядами террористов общей численностью около 250 человек.

В результате сирийские войска уничтожили до полусотни боевиков, ещё около 90 получили ранения. Со стороны правительственных войск Сирии было убито как минимум 40 военных, ещё около 80 получили ранения.

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