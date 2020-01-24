Кербела, Ирак, 24 января 2020, 14:18 — REGNUM Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Систани призвал политические партии Ирака к скорейшему формированию нового правительства, об этом 24 января он заявил во время пятничной молитвы в городе Кербела.
Систани также подчеркнул, что протестующие в стране имеют полное право на свободу выражения своих мыслей в ходе мирного протеста.
Кроме того, духовный лидер вновь повторил свой призыв к иностранным государствам соблюдать суверенитет Ирака.
Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются с начала октября 2019 года, в результате беспорядков правительство страны вынуждено было подать в отставку. Новое правительство до сих пор не сформировано.
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