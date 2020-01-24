Душанбе, , 14:10 — REGNUM Министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода и глава министерства культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода освобождены от своих должностей. Соответствующий указ подписал сегодня, 24 января, президент страны Эмомали Рахмон.

По данным «Азия-Плюс», на посту их сменят соответственно бывший первый заместитель министра экономики Завки Завкизода и экс-замглавы Комитета по делам женщин и семьи Зульфия Давлатзода.

Экс-глава минэкономразвития Хикматуллозода тем временем назначен помощником главы государства по экономическим вопросам. О назначении на какую-либо должность отстранённого от поста министра культуры страны Орумбекзоды не сообщается.