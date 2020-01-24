Ташкент, , 14:10 — REGNUM Следует провести инвентаризацию около 3 тысяч предприятий с государственной долей и принять меры для кардинального уменьшения участия государства в тех сферах, где развиваются частный сектор и конкуренция, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед парламентом.

«Необходимо реализовать на таких стратегических предприятиях, как Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты, новые инвестиционные проекты и вместе с тем превратить их в полноценных участников международного финансового рынка. Для этого в 2020 году — завершить подготовку финансовых отчетов на основе международных стандартов, переоценку запасов и внедрить современное корпоративное управление», сказал президент.

По его словам, в нефтегазовой сфере следует с привлечением зарубежных экспертов повысить эффективность управления государственными предприятиями и оптимизировать расходы, достичь сокращения имеющейся задолженности.

«С учетом этих задач Кабинету Министров поручается в двухмесячный срок разработать Стратегию управления и реформирования предприятий с государственным участием», сказал Мирзиёев.