Ташкент, , 14:09 — REGNUM В нынешнем году будут освоены инвестиции в размере 23 миллиардов долларов с введением в строй 206 новых крупных производственных объектов, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед парламентом.

«В частности, на базе Шуртанского газохимического комплекса будут введены мощности по выпуску жидкого синтетического топлива, в акционерном обществе «Навоиазот» — азотной кислоты, аммиака и карбамида. Запланирована сдача в эксплуатацию Ташкентского металлургического завода, Сергелийской ветки Ташкентского метрополитена, завершение первого этапа строительства надземного кольцевого метро», сказал президент.

Он указал, что значительная часть осваиваемых в 2020 году инвестиций составят прямые иностранные инвестиции и кредиты.

«В целях поддержки инвесторов внедряются механизмы рассрочки уплаты налогов, частичной компенсации государством расходов на создание инфраструктуры. Вместе с тем расширена практика вычета при исчислении налога на прибыль расходов на закупку нового технологического оборудования, строительство и модернизацию новых объектов», указал Мирзиёев.