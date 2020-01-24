Могилёв, Белоруссия, , 14:08 — REGNUM Белоруссия может ответить на необоснованное, с точки зрения Минска, закрытие доступа на российский рынок продуктов питания для белорусских поставщиков. Об этом 24 января заявил глава республики Александр Лукашенко.

«Мы уже сегодня особо не страдаем, что они (Россия) закрывают нам рынок по продуктам питания. Притом нагло, беспардонно, без причины, чтобы наклонить, унизить. Мы этим не отвечаем, но ведь мы можем и ответить», — сказал Лукашенко в ходе поездки в Могилевскую область.

Он добавил, что Минск настроена на нормальные отношения с Россией, а возникающие проблемы по некоторым вопросам могут быть разрешены на равноправной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Лукашенко заявил, что Россия специально начала налоговый манёвр, чтобы надавить на Белоруссию. По его словам, разногласия с Россией по поставкам нефти и газа начались из-за требований Москвы о более высокой, чем мировая, оплате за нефть.

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