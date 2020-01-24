Москва, , 13:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский, будучи евреем, почему-то прославляет нацистов, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв («Родина»). Об этом он заявил 24 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У Зеленского Стокгольмский синдром. Он сам еврей, но почему-то нациков прославляет. Тех, кто убивал его народ, он поднимает на щит и в своей стране прославляет. Вот этот синдром у него в голове почему-то существует, естественно, не может быть принят самим народом Израиля и вызывает большое удивление: «Как ты можешь это допускать?». Даже американцы в этот момент рассекретили архив, где Бандера признан национальным преступником, нацистом и пособником Гитлера», — сказал Журавлев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере. В отчёте 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году» главаря украинских националистов называют «агентом Адольфа Гитлера». В нём также указано, что всего за несколько недель существования «государства» было убито 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

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