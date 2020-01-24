Багдад, , 13:54 — REGNUM В Ираке прошли акции протеста против присутствия в стране представителей вооруженных сил США, об этом 24 января сообщает Reuters.

Тысячи иракцев собрались в центре столице, городе Багдад, чтобы выразить свое недовольство относительно присутствия иностранных вооруженных сил на территории государства.

Марш протеста был организован влиятельным шиитским лидером Муктадой ас-Садром, выступающим против действий Вашингтона в Ираке.

Напомним, 3 января американские беспилотники нанесли удар по колонне автомобилей в аэропорту Багдада, убив иранского генерала Касема Сулеймани. После чего парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск с территории страны, что по-прежнему не произошло.

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