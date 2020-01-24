Варшава, , 13:49 — REGNUM Мария Пшеломец, польский журналист, специализирующаяся на проблематике Восточной Европы выразила своё недоумение по поводу карты Европы, фигурировавшей в видеоматериалах, показанных на прошедшем в четверг, 23 января, в Иерусалиме Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.

Карта, скриншот которой опубликован «Польским радио», действительно выглядит странно. На ней все входившие в состав Польши с 1919 по 1939 год земли Западной Украины и Западной Белоруссии обозначены как «Беларусь», а Украина отсутствует вообще.

«Не знаю, откуда сотрудники Кантора (Вячеслав Кантор — один из организаторов форума, — ред.) взяли эту карту. Если речь идет о речи Владимира Путина, он выступил с инициативой «пятерки», которая будет обсуждать важнейшие мировые проблемы. Россия снова проталкивается на главную арену, опять хочет тасовать и раздавать карты», — написала Мария Пшеломец.

В целом, как отметила журналист, по всей видимости, входящая в «кризисную группу мониторинга» высказываний российского президента, риторика Владимира Путина была «более умеренной», чем ожидали в Польше.

Журналист подвергла сомнению утверждение Владимира Путина о том, что около 40% погибших в Холокосте евреев были гражданами СССР. Она утверждает, что на момент нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году, жители Западной Украины и Западной Белоруссии были гражданами Польши.

Говоря о допущенном Владимиром Путиным сравнении Холокоста с блокадой Ленинграда, журналист повторяет антисоветскую конспирологическую версию о том, что Сталин намеренно не провёл эвакуацию мирных жителей Ленинграда, поскольку «считал Ленинград, Петербург контрреволюционным городом».