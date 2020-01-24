Джакарта, , 13:48 — REGNUM Посол Малайзии в Индонезии Зайнал Абидин Бакар заявил, что акватория Сабах довольно обширная, что затрудняет поддержание правопорядка, сообщает Sindonews.

По его словам, правительство Малайзии потратило много средств, чтобы добиться максимальных результатов.

«Иногда очень трудно контролировать район, если сами рыбаки не следуют правилам. Они становятся легкими целями. Это одна из вещей, на которую мы должны обратить внимание», — отметил посол.

Правительство Малайзии обязалось попытаться решить эту проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди вызвала представителей Малайзии и Филиппин в Джакарте, чтобы обсудить похищение пяти индонезийских граждан в водах Сабах.

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