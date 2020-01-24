Москва, , 13:44 — REGNUM Обстановка в Сирии и недавняя поездка в Дамаск президента РФ Владимира Путина стали темой переговоров российского лидера и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом сообщил 24 января журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что у Путина состоялись «насыщенные встречи», в первую очередь с израильским лидером. Путин и Нетаньяху обсудили региональные дела и конфликтные ситуации, недавнюю поездку президента РФ в Дамаск.

Лидеры поговорили об аспектах, которые беспокоят израильских коллег, сопоставили позиции по другим темам, а также обсудили двусторонние вопросы, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, однодневный визит в Израиль Владимир Путин совершил 23 января. Президент РФ встретился с руководством страны и принял участие в ряде памятных мероприятий.

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