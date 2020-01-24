Варшава, , 13:38 — REGNUM Оппозиционные партии «Гражданская коалиция» и «Союз демократических левых» создали в польском парламенте рабочую группу по разработке законопроекта о так называемом половом воспитании. Как сообщает «Польское радио», первое заседание рабочей группы, в которую вошли восемь депутатов от проевропейской леволиберальной «Гражданской коалиции» и четыре депутата от левых, прошло в четверг, 23 января.

«Основная цель команды — это подготовка законопроекта, который мог бы еще в этой каденции попасть в Сейм (нижняя палата парламента — ред.) и комплексно урегулировать вопросы, связанные с сексуальным образованием. Мы хотим разработать совместно с молодежью, родителями и школами», — говорит руководитель группы разработчиков, депутат от либералов Петр Борис.

По словам участников рабочей группы, целью закона будут не только вопросы контрацепции, но также защиты детей от порнографии и педофилии.

Как заявила заместитель председателя депутатской группы Агнешка Демянович-Бук из «Союза демократических левых», члены группы хотели бы бороться со стереотипами о сексуальном воспитании, которые распространяют представители нынешней власти.

«Мы хотим встречаться с экспертами, активистами НПО, которые в последние годы взяли на себя бремя преподавания молодежи», — говорит она.

Уроки сексуального просвещения в Польше пока введены в школах городов Слупск и Лодзь, где соответствующие решения приняли местные власти. Несмотря на то, что президент (мэр) Варшавы Рафал Тшасковский подписал декларацию «ЛГБТ+», предусматривающую введение секспросвета в столичных школах, городской совет, в котором большинство имеет либеральная оппозиция, из-за нервной реакции общества не одобрил введение в школах дополнительных занятий по сексуальному образованию.