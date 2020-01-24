Минск, , 13:35 — REGNUM Economist Intelligence Unit изучил состояние соблюдения основополагающих демократических прав и свобод в 165 государствах и двух китайских особых территориях (Гонконг и Тайвань). В итоге был обновлён глобальный рейтинг «Индекс демократии», в котором Белоруссия опустилась со 137 места на 150-е.

По их мнению, в Восточной Европе до сих пор нет «полных демократий». Однако есть 12 стран, которые классифицируются как «несовершенные демократии».

Составители рейтинга отнесли Белоруссию к странам с авторитарным режимом. С ней по показателям соседствуют Босния и Герцеговина, Азербайджан, Бахрейн и Иран. Эксперты Economist Intelligence Unit констатировали, что в целом по Восточной Европе в 2019 году средний балл оставался неизменным на уровне 5,42 и это хуже показателя 2006 года.

При составлении рейтинга эксперты сгруппировали десятки показателей в пять категорий: выборы и плюрализм; деятельность властей; политическая культура; гражданские свободы; влияние населения на политику. Они отметили улучшения в баллах позиций Армении и Украины, что компенсировало ухудшение позиций Белоруссии и Киргизии.

«Эта неоднозначная картина говорит о том, что демократическое недомогание в Восточной Европе сохраняется на фоне слабой политической культуры, трудностей в защите верховенства права, повсеместной коррупции, отказа некоторых стран от «либеральных» демократических ценностей и предпочтения «авторитарных», которые обходят политические институты и создают слабую основу для демократии», — пояснили составители рейтинга.

По их оценкам, в 2019 году в семи авторитарных режимах Восточной Европы произошли лишь незначительные изменения. При этом в Белоруссия, Азербайджан и четыре страны туркестанского региона (Казахстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан) остаются диктатурами, лидеры которых занимают руководящие места десятилетиями.

«Мы ожидаем, что улучшение результатов этих стран в ближайшие годы будет незначительным или вовсе не улучшится, поскольку не представляется вероятной возможность того, что политическая оппозиция получит власть в любой из них. Однако система авторитарного правления, которая в большинстве случаев зависит от государственных репрессий против инакомыслия и оппозиции, является хрупкой, и это представляет угрозу для выживания режимов», — считают в Economist Intelligence Unit.