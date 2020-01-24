Киев, , 13:39 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко приехал на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 24 января информационное агентство «УНН».

У стен ГБР его встретила группа поддержки, состоящая из «активистов» и членов семей так называемых «героев Небесной сотни». Митинг требовал отправить в отставку первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова, который ранее был адвокатом изгнанного бывшего президента Украины Виктора Януковича.

К зданию ГБР подошли также противники Порошенко. В частности, пришёл мужчина с золотым унитазом, который, по его словам, символизирует коррупцию Порошенко. Группа поддержки экс-президента Украины разбила инсталляцию.

Напомним, Порошенко должны допросить по делу о заключении Минских соглашений, в рамках которого он является свидетелем.

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