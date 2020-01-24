Москва, , 13:33 — REGNUM Планов на встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского нет, заявил 24 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что между лидерами двух государств налажен конструктивный рабочий контакт. Он также добавил, что встреча президентов может быть согласована в любой момент.

«Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее Песков заявлял, что на Украине некоторые политические эксперты уверены, что изменения в Конституцию РФ, вкупе с реформой децентрализации, которую сейчас проводят украинские власти, может привести к тому, что любая область Украины может со временем вступить в состав России.

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