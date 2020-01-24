Сеул, , 13:35 — REGNUM Вторая в 2020 году и «последняя» встреча представителей Южной Кореи и США по вопросам распределения военных расходов состоится в феврале текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны продолжат поиск точек соприкосновения для незначительного увеличения взносов, как и в ходе шестой встречи, прошедшей в Вашингтоне с 14 по 15 января.

Отмечается, что представители США и Южной Кореи попытаются завершить переговоры в феврале, чтобы получить одобрение комитета Национального собрания. Если соглашение не будет подписано до конца следующего месяца, то его дальнейшая ратификация может быть отложена до проведения выборов, запланированных на апрель, и формирования нового собрания.

Кроме того, по этой же причине около 9000 южнокорейских специалистов, работающих на американских военных базах в Южной Корее, могут остаться без зарплаты и работы.

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