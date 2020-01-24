Ташкент, , 13:28 — REGNUM В этом году мы определили предельную верхнюю границу государственного внешнего долга, отныне будет уделяться серьезное внимание изучению окупаемости и эффективному использованию займов международных финансовых организаций, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

При этом, глава государства не озвучил цифру, которая определяет границу такого долга.

Президент также сообщил, что правительству поручено в 3-месячный срок разработать с привлечением международных экспертов проекты законов «О государственном финансовом контроле» и «О государственном долге».

Мирзиёев также указал, что «пока мы не искореним «теневую экономику», серьезно препятствующую нашим реформам, не может быть и речи о формировании здоровой конкуренции и благоприятного инвестиционного климата».

«Кабинету Министров в двухмесячный срок необходимо с привлечением зарубежных специалистов глубоко проанализировать факторы возникновения «теневой экономики» и утвердить программу противодействия ей», сказал глава Узбекистана.