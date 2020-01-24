Шклов, , 13:28 — REGNUM Белоруссия не может быть частью другой страны, даже братской России, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Он подчеркнул незыблемость суверенитета Белоруссии, выступая 24 января перед коллективом завода в Шклове.

«Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», — цитирует белорусского лидера БелТА.

Он добавил, что чётко выразил свою позицию президенту РФ Владимиру Путину «полтора-два года тому назад». Лукашенко подчеркнул, что не хочет быть последним президентом своей страны.

«Почётно быть первым, но последним быть не хочу», — сказал глава государства и добавил, что с народом России нужно «жить в обнимку».

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко обвинил Россию в умышленном запуске налогового манёвра, чтобы «надавить на Белоруссию».

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