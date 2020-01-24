Минск, , 13:27 — REGNUM Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении из резервного фонда президента в 2020 году около 1,232 млн деноминированных белорусских рублей (почти $0,6 млн) аппарату Уполномоченного по делам религий и национальностей «в рамках ежегодного предоставления государственной поддержки духовным учебным заведениям Белорусской православной церкви». Об этом 23 января проинформировала пресс-служба президента Белоруссии.

Деньги получит Белорусский Экзархат РПЦ (БПЦ). Они предназначены «на оплату труда преподавателей и работников, обеспечивающих образовательный процесс, выплаты стипендий студентам и учащимся ряда духовных учебных заведений». Минской духовной академии выделят Br239 тыс, Минской духовной семинарии — Br395,9 тыс, Витебской духовной семинарии — Br339,7 тыс, а также Br257,2 тыс — Минскому духовному училищу Минской епархии.

«Объемы выделяемых средств определены согласно требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений Белорусской православной церкви и количества обучающихся в них», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, господдержку в Белоруссии получают также Католическая церковь и другие традиционные конфессии. В общем количестве верующих около 85% относят себя к православным и около 10% — к католикам. Александр Лукашенко идентифицировал себя как «православного атеиста».