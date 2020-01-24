Москва, , 13:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что страны ядерной «пятерки» на саммите должны договориться о разрядке, заявил 24 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, лидеры «пятерки» (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) должны «поставить себя выше тех разногласий, которые имеются сейчас между странами».

Необходимо приступить к поиску путей для разрядки и для ответа на те вызовы, которые сейчас стоят перед всем человечеством, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, выступая на Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме, предложил провести встречу глав РФ, США, Китая, Франции, Великобритании, посвященную вопросам безопасности.

В Китае и Франции приветствовали предложение российского лидера. В Британии хотели бы получить от руководства России более детальную информацию по данной встрече.

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