Иерусалим, , 13:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».

По его словам, нацисты уничтожили на Украине троих братьев-евреев и их родителей.

«Остался четвёртый брат, который в то время был на фронте и остался жив. Он прошёл Вторую мировую войну… Через два года после войны у него родился сын, а через 31 год — внук. Через 40 лет внук стал президентом и сегодня стоит перед вами, господин премьер-министр», — заявил Зеленский.

Нетаньяху поблагодарил Зеленского за столь трогательную историю и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой украинского самолёта в Иране.

Напомним, дед президента Украины Семён Иванович Зеленский закончил Великую Отечественную войну в звании гвардии лейтенанта. Был награждён двумя орденами Красной звезды.

Читайте также: СМИ узнали о прошлом деда избранного президента Украины Зеленского

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский поздравил жителей Украины с годовщиной освобождения Украины от нацизма, не указав названия армии-освободительницы.

Читайте также: Зеленский поздравил жителей Украины с 75-й годовщиной изгнания нацистов