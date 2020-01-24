Иерусалим, 24 января 2020, 13:20 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».
По его словам, нацисты уничтожили на Украине троих братьев-евреев и их родителей.
Нетаньяху поблагодарил Зеленского за столь трогательную историю и выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой украинского самолёта в Иране.
Напомним, дед президента Украины Семён Иванович Зеленский закончил Великую Отечественную войну в звании гвардии лейтенанта. Был награждён двумя орденами Красной звезды.
Читайте также: СМИ узнали о прошлом деда избранного президента Украины Зеленского
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский поздравил жителей Украины с годовщиной освобождения Украины от нацизма, не указав названия армии-освободительницы.
Читайте также: Зеленский поздравил жителей Украины с 75-й годовщиной изгнания нацистов