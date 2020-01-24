Москва, , 13:15 — REGNUM Обнародованные американскими спецслужбами архивные документы о нацистском пособнике Степане Бандере — еще одно свидетельство преступной деятельности лидера украинских националистов, совершенных ими зверствах и тысячах невинных жертв. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Если для официального Киева недостаточно доказательств и фактов, говорящих о сути бандеровского движения, которые приводит российская историческая наука, может быть, на Украине услышат голос из Вашингтона, к которому всегда прислушиваются», — полагает Железняк.

По его мнению, «следует ожидать ответной реакции со стороны украинских радикалов — последователей Бандеры, которые до сих пор вольготно чувствуют себя на Украине».

В странах растет понимание необходимости совместного противостояния возрождению идей фашизма. Это доказал только что состоявшийся Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, на котором президент РФ призвал страны СБ ООН собраться, чтобы вместе обсудить, как сберечь мир и двигаться дальше. Китай и Франция уже выразили готовность к диалогу во имя сохранения стабильности, отметил Железняк.