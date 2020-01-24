Нур-Султан, , 13:08 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать при администрации главы государства центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ. Об этом казахстанский лидер заявил 24 января на расширенном заседании правительства.

Токаев выразил недовольство слабым контролем проводимых реформ. По его словам, правительство разрабатывает, исполняет и контролирует реформы. Планируется, что новый центр будет работать на общественных началах и не потребует никаких расходов.

Глава государства отметил, что состав центра войдут сотрудники администрации президента, а также представители научного и экспертного сообщества. Токаев допустил, что в будущем центр будет преобразован в агентство по реформам.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства, выразил недовольство скоростью решения задач, поставленных перед госаппаратом.

Читайте ранее в этом сюжете: Токаев: реформы придется проводить «через колено»