Тбилиси, , 13:07 — REGNUM Основанная в Грузии при поддержке и финансировании американского миллиардера Джорджа Сороса неправительственная организация обвинила грузинского олигарха, председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили в плагиате и потребовала лишения его научной степени.

Согласно имеющимся в свободном доступе официальным биографическим сведениям о грузинском олигархе, он защитил диссертацию по окончании аспирантуры НИИ труда в Москве в 1986 году, получив звание кандидата экономических наук.

В Институте свободы утверждают, что диссертация, которую защитил Иванишвили, не соответствует академическим стандартам. Более того, она очень похожа на диссертацию российского ученого, доктора технических наук Евгения Новожилова, которую тот защитил 2 годами ранее.

Название диссертации Новожилова в Институте свободы не уточняют, хотя им в разные годы было написано и защищено несколько научных трудов по тематике химических технологий целлюлозно-бумажного производства и охраны окружающей среды. Грузинская НПО высказывает предположение, что Бидзина Иванишвили во время обучения и работы в России «купил» эту диссертацию.

Институт свободы обращается к Национальному центру развития качества образования и требует изучения раздобытой им информации и соответствующего реагирования на нее, в частности, лишения Иванишвили научной степени.

Отметим, что тема плагиата в последнее время стала для грузинской оппозиции и неправительственного сектора актуальной. Ранее в плагиате был обвинен ректор Тбилисского государственного университета Георгий Шарвашидзе.

Университет имени Ильи (Чавчавадзе), который связан с НПО Институт свободы тесными узами сотрудничества, обнаружил в диссертации Георгия Шарвашидзе 34% совпадений с другим научным трудом — брошюрой «Структурные реформы в высшем образовании и тенденции развития частного высшего образования Грузии». На обвинения откликнулся и категорически опроверг их сам ректор ТГУ и расценил их как целенаправленную кампанию по дискредитации Тбилисского государственного университета, но его заявления нашли не очень широкий отклик в грузинских СМИ.