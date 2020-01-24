Вашингтон, , 13:05 — REGNUM На протяжении большей части истории США огромные океаны, отделяющие Америку от Европы и Азии, защищали страну от нападения иностранных государств. Сегодня эти океаны являются не только преимуществом, но и помехой. Американские военные неоднократно призывались к сражениям с заморскими противниками, и вступление в бой было огромной логистической проблемой. Об этом пишет журнал Forbes.

Военный эксперт Лорен Томпсон подсчитал, что в случае возможного военного конфликта на евразийском континенте 90% перевозок войск и техники придутся на морской транспорт. А в этом сегменте у США накопились серьёзные проблемы.

Для перевозки войск очень удобно использовать ролкеры, суда с горизонтальным способом погрузки. Автомобили, бронетехника и контейнеры на полуприцепах загоняются в них без разборки. Грузы на поддонах или паллетах завозятся на грузовые палубы вилочными погрузчиками. На данный момент Транспортное командование США располагает 65 ролкерами.

По словам Лорена Томпсона, недавние учения транспортного командования США показали, что только два из пяти морских судов правительственного флота были готовы выйти в море и выполнить весь комплекс задач, необходимых в течение пяти дней после уведомления.

Плачевное состояние транспортного флота позволило Томпсону прийти к выводу, что США могут проиграть войну на евразийском материке из-за отсутствия своевременной доставки по морю.