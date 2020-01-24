Шклов, , 13:17 — REGNUM Россия специально начала налоговый манёвр, чтобы надавить на Белоруссию, полагает белорусский президент Александр Лукашенко. Об этом он заявил 24 января в ходе визита на завод газетной бумаги в Шклове.

«Для чего они решили надавить, — догадайтесь сами», — добавил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, разногласия с Россией по поставкам нефти и газа начались из-за требований Москвы о более высокой, чем мировая, оплате за нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия пока не пришли к соглашению об условиях поставок нефти в 2020 году.

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