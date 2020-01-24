Куала-Лумпур, , 13:09 — REGNUM Малазийская правозащитная группа «Адвокаты за свободу» подала иск в национальный суд на министра внутренних дел Сингапура Касивисванатана Шанмугама, об этом 24 января сообщает Reuters.

Чиновник обвинил правозащитников в распространении поддельных новостей о нарушении прав человека в тюремных учреждениях страны. В следствие этого информационный сайт правозащитников должен маркироваться надписью «поддельные новости» или будет заблокирован.

Представители «Адвокатов за свободу» хотят оспорить данное решение в судебной инстанции. Аргументом против решения главы МВД Сингапура является тот факт, что приказ министра не может быть выполнен, так как правозащитная организация не находится в Сингапуре.

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