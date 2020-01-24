Омск, , 12:47 — REGNUM Предложение мэра Новосибирска Анатолия Локтя о закреплении в Конституции прямых выборов 15 мэров — это пиар-ход новосибирского градоначальника с ярким напоминанием о себе. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политаналитик Владимир Лифантьев.

«Предложение Локтя — это ответ на повальное принуждение регионов со стороны федеральных властей к переходу в систему непрямых выборов. Это интересный пиар-ход Локтя с напоминанием о себе. Но эта история, которая не будет записана в Конституции», — считает Владимир Лифантьев.

Он напомнил, что Анатолий Локоть даже не является членом группы по конституционным изменениям:

«Локоть официально через пресс-службу обращается к администрации президента. Но почему всего 15 городов? Почему, например, не Тюмень?«

Собеседник ИА REGNUM обратил внимание на то, что Локоть хочет продлить период прямых выборов в Новосибирске — время, «когда он может бороться».

«Что касается Омской области, у нас не все муниципалитеты перешли на непрямые выборы глав. Например, Лузино. Почему всех бомбит от того, что местное самоуправление, по наказам федеральных властей, будет встраиваться в единую вертикаль власти? Потому что сейчас конституционно муниципальная власть может и игнорирует единую вертикаль власти. То есть заставить муниципальные образования выбирать себе мэра тем или иным способом региональная власть как таковая не может. Но она может заставить депутатов местного самоуправления принять этот закон. В Лузино депутаты не принимают этот закон, хоть региональная власть и пыхтит, и тужится. Поэтому главу Лузинского поселения выбирают прямыми выборами. На этом же и держится Локоть. Поэтому вкладываются большие силы в то, чтобы сохранить депутатов от КПРФ в гордуме Новосибирска. Потому что именно эти депутаты выступают в некотором смысле защитой Локтя. В этом году состоятся перевыборы в горсовет и Заксобрание в Новосибирске. Нынешний — локтевский — горсовет не даёт отменить прямые выборы в Новосибирске. Каким будет следующий горсовет, посмотрим», — резюмировал политаналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил включить в перечень поправок в Конституцию РФ пункт о прямом избрании руководителей органов местного самоуправления крупных областных центров России.

«К таким центрам я предлагаю отнести, прежде всего, города-миллионники», — отметил Локоть.

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