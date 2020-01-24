Сеул, , 12:53 — REGNUM Самое прискорбное событие 2019 года — отсутствие подвижек в переговорах между США и КНДР. Об этом сообщает SBS со ссылкой на радиоинтервью президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

«Если бы в переговорах США и Северной Кореи наблюдался прогресс, то он бы оказал значительное влияние на межкорейское сотрудничество и ситуацию на Корейском полуострове в целом», — заявил глава Южной Кореи.

Также президент добавил, что прогресс в переговорах двух стран подарил бы надежду семьям, чьи родные оказались по разные стороны тридцать восьмой параллели.

Тридцать восьмая параллель — неофициальное название границы между КНДР и Южной Кореей, проходящей примерно по 38-й параллели северной широты.