Ташкент, , 12:45 — REGNUM В Узбекистане 2020 год объявлен Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики, такое предложение внес президент республики Шавкат Мирзиёев, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Стремление овладевать современными знаниями, быть просвещенными и обладать высокой культурой должно стать для всех нас жизненной потребностью», сказал Мирзиёев, выступая с посланием перед вновь избранным парламентом страны.

Он указал, что «в целях устойчивого развития мы должны глубоко освоить цифровые знания и информационные технологии, это даст нам возможность идти по самому короткому пути к достижению прогресса».

«В современном мире цифровые технологии играют решающую роль во всех сферах. Несмотря на то, что в 2019 году в Международном индексе по развитию информационно-коммуникационных технологий наша страна поднялась на восемь позиций, мы все равно очень отстаем в этой области», — указал президент.

Он отметил, что «большинство наших министерств и ведомств, предприятий все еще далеки от полноценного внедрения цифровых технологий».

Конечно, все мы хорошо понимаем, что формирование «цифровой экономики» потребует соответствующей инфраструктуры, огромных средств и трудовых ресурсов.

«Но, как бы ни было трудно, мы обязательно должны уже сегодня приступить к этой работе, иначе завтра будет поздно. Поэтому ускоренный переход на цифровую экономику станет нашей приоритетной задачей на следующие пять лет», подчеркнул глава Узбекистана.

Он отметил, что цифровые технологии не только повышают качество продукции и услуг, снижают расходы, «но и являются эффективным инструментом в борьбе с коррупцией — самой серьезной проблемой, которая меня очень беспокоит».

«Широкое внедрение цифровых технологий способствует эффективности государственного и общественного управления, развитию социальной сферы, одним словом, кардинальному улучшению жизни людей. В целях последовательного продолжения и выведения на новый, современный уровень начатой нами работы по развитию сферы науки и просвещения, воспитания нашей молодежи личностями, обладающими глубокими знаниями, высокой культурой и духовностью, формирования конкурентоспособной экономики предлагаю объявить 2020 год в нашей стране Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики», — предложил Мирзиёев.