Берлин, , 12:45 — REGNUM Власти США всегда стремились предотвратить сближение Германии и России. Об этом заявил немецкий актёр Тиль Швайгер в эфире телеканала ZDF.

«Неважно, демократ или республиканец — американцы всегда руководствовались одной максимой: мы должны предотвратить сближение Германии и России», — сказал Швайгер.

56-летний актёр признался, что не одобряет деятельность нынешнего президента США Дональда Трампа, однако тот первым из американских лидеров открыто заявил о стремлении Вашингтона к превосходству в тезисе «Америка превыше всего».

Трампа стоит уважать за правду, в которой до него не признавался никто, но не за фейковые новости, которые он распространяет, добавил Швайгер.

Тиль Швайгер известен участием в фильмах «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки». Он также снял фильмы «Босиком по мостовой», «Красавчик» и «Мед в голове».

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