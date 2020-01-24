Ташкент, , 12:36 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству республики провести исследование о вступлении страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а заключение внести на рассмотрение в парламент. Об этом глава государства заявил 24 января во время ежегодного послания Олий Мажлису (парламенту) республики.

Он напомнил, что власти Узбекистана уже давно изучают вопрос вступления страны в ЕАЭС. По словам главы государства, окончательное решение по данному вопросу будет основано на национальных интересах.

Мирзиёев обратился к депутатам и отметил, что именно парламент страны должен дать оценку инициативам по данному вопросу, которые исходят от правительства. Вместе с тем, Узбекистан продолжит работу по вступлению в ВТО, а также над соглашением о сотрудничестве с ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что республика планирует получить статус страны-наблюдателя в ЕАЭС.

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