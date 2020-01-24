Бухарест, , 12:36 — REGNUM Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Дипломат отметил, что речь Зеленского на украинском языке отличалась от англоязычного перевода.

«Оригинальная фраза «Южную Буковину заняли румыны» (Bucovina de Nord a fost luată de români) была переведена как «Northern Bucovina was occupied by Romanians» (Южная Буковина была оккупирована румынами)», — рассказал он.

Баньков подчеркнул, что Зеленский не обвинял Румынию в оккупации Северной Буковины, и что каждый может это проверить, прочитав оригинал речи на украинском языке.

«Я искренне сожалею об этой неприятной ситуации, но в конечном итоге это является результатом неправильного перевода и необоснованных интерпретаций», — заявил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее румынская сторона потребовала объяснить слова Зеленского об оккупации Северной Буковины, сказанные во время празднования Дня соборности Украины.

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