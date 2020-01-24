Бухарест, 24 января 2020, 12:36 — REGNUM Речь президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня соборности Украины была некорректно переведена, сообщил посол Украины в Румынии Александр Баньков 23 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Дипломат отметил, что речь Зеленского на украинском языке отличалась от англоязычного перевода.
Баньков подчеркнул, что Зеленский не обвинял Румынию в оккупации Северной Буковины, и что каждый может это проверить, прочитав оригинал речи на украинском языке.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее румынская сторона потребовала объяснить слова Зеленского об оккупации Северной Буковины, сказанные во время празднования Дня соборности Украины.
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